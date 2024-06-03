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戴資穎膝傷退出印尼羽球賽 直接備戰巴黎奧運

2024/6/3 20:10（6/3 20:27 更新）
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戴資穎。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北3日電）台灣「羽球天后」戴資穎今天確定退出BWF超級1000的印尼羽球公開賽，等於她接下來出賽，就要等到巴黎奧運。

目前女單世界排名第4的戴資穎

戴資穎小檔案

  • 生日：1994年6月20日
  • 身高：162公分
  • 體重：55公斤
  • 籍貫：高雄市
  • 運動啟蒙時間：9歲
  • 學歷： 台北市立大學博士班
  • 個人表現：
    2014、2016、2020 BWF年終賽女單冠軍
    2017、2018、2020全英羽球賽女單冠軍
    2018雅加達-巨港亞運羽球女單金牌
    2021東京奧運女單銀牌
    2021世界羽球錦標賽女單銀牌
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，因為受到膝傷困擾，原本預計參加5月底的世界羽球總會（BWF）超級750新加坡羽球公開賽，以及本週超級1000的印尼羽球公開賽，但由於膝傷未癒，戴資穎深思後決定2場都退賽，好好治療傷勢。

印尼羽球公開賽號稱全球最難征服的主場，但戴資穎生涯曾分別在2016、2018、2022年3度摘下女單金盃，在賽史上僅次於印尼王蓮香的5次、中國李玲蔚的4次。

戴資穎低調表示，接下來會好好準備奧運，也會積極治療傷勢。

根據BWF最新更新的女單籤表，戴資穎名字確實已經沒有在名單當中，另外台灣還有白馭珀、宋碩芸、許玟琪等3人應戰。（編輯：李亨山）1130603

#巴黎奧運
#白馭珀
#戴資穎
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戴資穎膝傷未癒 退出新加坡羽球賽
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