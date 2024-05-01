疫情指揮中心解編1年 王必勝：對得起國家、人民

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（中央社記者曾以寧台北1日電）中央流行疫情指揮中心解編今天滿一週年，衛福部次長、前指揮官王必勝認為防疫團隊對得起國家、對得起人民託付，並將修防疫工作法源、推出政策白皮書，面對未來如果還有大流行。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）是新興傳染病，台灣自民國109年1月以「嚴重特殊傳染性肺炎」之名列入第五類法定傳染病，成立中央流行疫情指揮中心，採行一系列措施直到疫情退散，去年5月1日起改為第四類傳染病，指揮中心同步解編。

疫情指揮中心解編1週年，王必勝今天接受媒體聯訪感嘆，「1年說快不快，說慢也不慢，感覺很像是很久以前的事了。」

王必勝說，現在比較關心的事，首先是疫情對民眾影響，目前看起來COVID-19如同預期的逐漸流感化，民眾在有抗體或有打疫苗的情況下，所受影響逐漸縮小，「這是好事」；此外，指揮中心解編後社會是否重新活絡、民眾生活是否比較快樂、自由，「看起來答案都是肯定的」。

第2，王必勝說，未來如果還有大流行，「我們到底準備了什麼？」除了提出防疫政策白皮書，這次COVID-19疫情期間，在隔離、補償、人身自由限制等防疫工作上，遇到一些法規問題，希望透過修傳染病防治法，讓未來發生疫情時能有所依循。

此外在藥物、疫苗準備上，王必勝指出，不論誰執政、誰監督，國家還是要持續發展生技產業，國內研發mRNA和傳統疫苗能力，都需要注意；防疫醫師等防疫相關人員，有沒有獲得合理待遇、讓新人願意加入職場，這些也是平常就要準備好的。

最後，王必勝表示，要代表防疫團隊跟大家說，「我們覺得，防疫團隊對得起國家、對得起人民託付，有好好把這個工作完成了。」

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衛福部常務次長周志浩則說，這1年來仍每月固定召開會議，跨司署檢視COVID-19疫情與防疫作為，並更新、修訂傳染病應變計畫；此外也持續推動「傳染病防治法」修法，其中與民眾權益直接相關部分，已優先完成修法，其餘防疫隔離假、電子圍籬等相關條文，已於3月預告，正在整理各方建議事項，準備送交行政院。

疾管署並發布「COVID-19後疫情時代防疫政策白皮書」，經邀集49名公衛醫療、疫苗產業、資訊科技、法制及地方實務產官學研及醫界專家，開20次會議深入討論，檢視防疫歷程，提出56項政策建議，包含提高防疫決策層級並整合政府部門、健全法制規範、充實人力資源、提高經費挹注、強化基礎建設、落實平時整備、推動循證決策、導入創新科技及擴大民間參與等面向。（編輯：陳政偉）1130501