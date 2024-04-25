人工生殖修法29日再開法規會 國健署盼儘速檢視

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）衛福部著手修正人工生殖法，涉及同性伴侶、代理孕母、單身人工生殖合法等，已辦公聽會蒐集各方意見，國健署29日將舉行第3次法規會檢視修法內容，以利草案儘快送進行政院。

台灣早在民國93年舉行代理孕母公民會議，以不禁止、有條件開放為共識，舉行20次以上會議，但社會難達共識。近年部分民間團體建議開放未婚女性及同性配偶施行人工生殖，再次歷經20次專家會議，各界對修法正、反意見均有。

衛生福利部國民健康署今年2月27日及3月28日舉行2場公聽會，國健署長吳昭軍今天出席112年度全國社區營養推廣中心成果展示活動，接受媒體聯訪被問到人工生殖法修法進度，他說，立法委員也在近期舉行過1次公聽會，各團體多面向意見已收集。

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吳昭軍說，目前修法的法案已經完成專家會議討論，從國健署送至衛福部之前，希望法條文字意涵可以與法規會委員溝通，近期已辦過2次法規會，預計下週一舉行第3次會議，期盼法條可以儘速經過法規會檢視，方便未來行政程序進行。

日前負責主持公聽會的衛福部次長周志浩曾在公聽會表示，將儘速匯集出內容，努力上半年擬出草案，盡快送入行政院。面對代孕與人工生殖法脫鉤、代孕專法等建議，尊重所有價值選擇，將依循民主機制處理，由立法院內人民選出得民意代表，民意決定台灣社會該往哪個方向走。（編輯：陳清芳）1130425