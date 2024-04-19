男攜毒拒攔查倒車衝撞 警開4槍壓制開16張罰單

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市中和警分局今天表示，員警值勤巡邏時，於中和路、泰和街口攔查可疑轎車，駕駛拒檢逃逸並倒車衝撞員警。警方朝車輪開4槍後攔停、壓制駕駛、起出毒品，開出16張罰單。

警方上午召開記者會表示，中和派出所林姓、魏姓警員上午近8時執行巡邏勤務時，攔查可疑車輛。未料車輛竟拒檢逃逸後，一路逆向蛇行。

警方說，員警一路跟隨至永和區中正路84號前，駕駛竟倒車衝撞員警；警方依警械使用條例當場朝車輪開4槍後，將車輛攔停並壓制駕駛，現場無人受傷。

警方說，另在車上起出毒品殘渣袋及K菸等毒品。攔查時發現駕駛鄭姓犯嫌疑似酒駕，欲實施酒測但遭拒測。

後續將鄭嫌及乘客黃姓女子帶返派出所偵詢，初查，鄭嫌未繫安全帶、蛇行、闖紅燈、未依規定使用方向燈及拒絕酒測等交通違規部分，將依道路交通管理處罰條例舉發16張罰單，罰鍰金額初估超過新台幣25萬元。

警方詢後依違反毒品危害防制條例及公共危險等罪嫌，移請檢方偵辦。（編輯：李錫璋）1130419