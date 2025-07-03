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前4月高齡事故死亡增 交部擬推新政策改善

2025/7/3 16:41（7/3 16:51 更新）
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交通部3日公布1至4月最新交通事故統計，高齡者30日死亡共404人，較去年同期增加5人。部長陳世凱表示，高齡事故防制已列為重點工作之一，並將提出因應的新政策改善。中央社記者黃巧雯攝 114年7月3日
交通部3日公布1至4月最新交通事故統計，高齡者30日死亡共404人，較去年同期增加5人。部長陳世凱表示，高齡事故防制已列為重點工作之一，並將提出因應的新政策改善。中央社記者黃巧雯攝 114年7月3日
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（中央社記者黃巧雯台北3日電）交通部公布1至4月最新交通事故統計，高齡者「30日死亡」共404人，較去年同期增加5人。交通部長陳世凱表示，高齡事故防制已列重點工作，後續將陸續提出新政策改善。

交通部今天舉辦道安記者會，公布今年1至4月道路交通事故13萬1872件，較去年同期增加3833件，增幅3%；其中「30日死亡」人數920人，為108年以來同期新低，較去年減少69人、減幅7%。

值得注意的是，前4月「30日死亡」部分，除了高齡者死亡404人，比去年同期多5人、增幅1.3%外，其他像是機車、酒駕、行人、兒少死亡人數，都較去年同期下降。

交通部長陳世凱表示，今年1至4月行人122死，為歷年同期第2低，僅次於100年121人。針對高齡事故防制，交通部已列為重點項目工作之一，後續將陸續提出新政策改善。

至於前5月A1（24小時內死亡）死亡人數674死，交通部統計，較去年同期減少20人、減幅2.9%；其中行人90死，減少1人、減幅1.1%。

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觀察各縣市前4月的「30日死亡」整體人數，交通部路政及道安司長黃運貴表示，新竹縣、苗栗縣、嘉義市、台南市、宜蘭縣及澎湖縣，與112、113年同期相比均增加，且人數都是台南市增加最多，各增加29人、11人。

前4月各縣市行人「30日死亡」部分，黃運貴指出，台中市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市及高雄市，與過去2年同期相比均增加；若與去年同期比較，共有3縣市增加4人最多，分別為新北市、雲林縣、高雄市。（編輯：吳素柔）1140703

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