大稻埕夏日節8/6起登場 三眼怪、熊抱哥現身參與

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）迎接七夕情人節，台北市政府今天宣布，大稻埕夏日節自8月6日起連4週登場，不僅安排4場煙火秀點亮淡水河畔，還找來迪士尼「玩具總動員」的熊抱哥及三眼怪等角色現身。

台北市副市長林奕華今天在觀光傳播局舉行的記者會上公布，今年的大稻埕夏日節自8月6日至30日在大稻埕碼頭登場，活動期間每週三晚間8時施放300秒的主題煙火秀，30日還有480秒、面寬達800公尺的壓軸煙火秀，精采絕倫。

她說，今年更首度攜手迪士尼經典動畫「玩具總動員」，找來胡迪、巴斯光年、三眼怪、熊抱哥等角色現身大稻埕百年老城區，無論全家出遊或情侶約會都適合造訪，邀請所有國內外旅客前來體會台北之美。

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台北市觀傳局副局長蕭君杰介紹，大稻埕夏日節除了4場煙火秀，還安排動力火車、怕胖團、宇宙人等藝人團體舉辦5場音樂展演，同時結合迪士尼IP，將大稻埕街區打造為融合歷史與童趣的「復古玩具店」，設置造景與裝置供民眾打卡留念。

蕭君杰提醒，大稻埕碼頭周邊在活動期間將比照往年實施交通管制，請用路人提前改道，並鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具前往。（編輯：謝雅竹）1140703