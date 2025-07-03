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OpenAI：未與網路券商羅賓漢合作發行股票代幣

2025/7/3 18:23
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（中央社邦加羅爾2日綜合外電報導）美國人工智慧（AI）公司OpenAI今天表示，它並未與網路券商羅賓漢（Robinhood）合作，發行該交易平台本週早些時候推出的股票代幣。

路透社報導，羅賓漢日前宣布，將向符合條件的歐盟用戶提供價值5歐元的 OpenAI 和 SpaceX 代幣，條件是這些用戶有在7日這天前註冊交易股票代幣

然而，OpenAI在社群平台X上發文澄清，表示並未認可這些代幣，也未參與此次發行。

隨後，羅賓漢發言人回應表示，這次股票代幣的贈送活動是「限量」發行，並且是由該公司在一間特殊目的公司（SPV）中的持股來實現，但並未透露該公司的具體訊息。

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股票代幣作為一種可能重塑證券投資的方式，已引起市場高度關注，但由於對私人公司股份交易的嚴格限制，創建與私人公司合作的股票代幣具有更多挑戰性。

針對此次發行，SpaceX並未立即回應路透社的置評請求。（實習編譯：吳秉勵/核稿：陳政一）1140703

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