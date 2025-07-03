打造五峰鄉合法原民市集 竹縣「峰市集」開幕

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（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）新竹縣政府攜手五峰鄉公所建構「峰市集」，成為原民地區合法市集，今天正式開幕，縣府表示，提供安全、衛生的經營環境及展售平台，讓遊客安心選購高山農特產。

新竹縣政府今天透過文字表示，縣府與五峰鄉公所合作，依清泉風景特定區原民文化區規定，協助提出新建申請，成功取得建照與使用執照，打造「峰市集」並成為原民地區的合法建築市集，解決長年以臨時設施申請的問題。

縣府指出，「峰市集」則集結各式原民特色攤位，如季節性蔬果、高冷蔬菜、各式原民風味餐食等，還有手作原民圖騰零錢包、服飾等，而現場打造為安全、舒適、具特色的原鄉觀光環境。

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縣府說，未來將提供更多攤位與公共空間，提升來訪遊客體驗，促進在地文化經濟共榮發展，也成為地方重要景點之一。

五峰鄉公所透過文字表示，「峰市集」建物設計配合地勢形塑半圓弧形，主要結構以原木結構材為主，屋頂考量山區潮濕多雨，使用不透水織布屋頂，棚架外牆則以竹編飾材包覆，營造傳統市集的視覺意象。（編輯：李淑華）1140703