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天氣不穩午後降雨明顯 28日起又一波梅雨鋒面

2024/5/23 08:04（5/23 08:41 更新）
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圖為台北市萬華區行人撐傘。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北23日電）中央氣象署預報，今、明2天天氣仍不穩定，各地有短暫陣雨，28日起又一波梅雨鋒面影響，降雨增多。

氣象署說，今天鋒面仍在台灣上空，但結構較鬆散，主要對流在海上，陸地普遍降雨空檔多，但環境不穩定，水氣偏多，各地仍有機會出現短暫陣雨或局部雷雨，尤其午後配合熱力作用，降雨較明顯，伴隨雷擊及強陣風，東半部及西半部山區可能有局部大雨。

氣象署預報，白天高溫北部及宜蘭、花蓮約攝氏26至28度，其他地區29至32度，沒下雨時感受較為悶熱。

氣象署說，明天及25日，鋒面逐漸往北遠離，中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；25日水氣仍多，西半部山區及東北部地區有局部較大雨的機率，26、27日各地暖熱，午後局部短暫雷陣雨。

氣象署預測，28、29日另一波結構較好梅雨鋒面影響，降雨增多，且伴隨較強的西南風，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有局部大雨的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，30日至6月1日，鋒面仍在台灣附近徘迴，天氣不穩定，各地降雨機率高。（編輯：方沛清）1130523

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鋒面持續影響各地有雨 24日起天氣漸好轉
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