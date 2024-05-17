氣溫回升白天28至32度 21日起全台降雨機率增

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）中央氣象署預報，今天各地是多雲到晴天氣，未來2天，有局部短暫陣雨，20日鋒面接近，水氣明顯增加，21至23日全台天氣不穩定，降雨機率提高。

氣象署說，今天各地維持多雲到晴的天氣，環境轉為偏東風，僅東半部偶有零星降雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，東北季風減弱，北部及宜蘭、花蓮氣溫回升，白天各地高溫普遍約攝氏28至32度，夜晚到清晨低溫普遍為20至24度，日夜溫差稍大。

氣象署預報，明天及19日，白天西半部高溫可達30至33度左右，東半部雲量偏多，高溫約28、29度；東半部有局部短暫陣雨，大台北地區也有零星短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署說，20日鋒面接近，水氣明顯增加，東半部有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨；21日至23日，鋒面影響，鋒面前緣西南風增強，環境不穩定、降雨機率增加，各地皆有局部短暫陣雨或雷雨，24日至26日，鋒面逐漸遠離，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨。（編輯：方沛清）1130517