今水氣仍多26日起天氣好轉 28日連2天西半部防豪大雨

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）中央氣象署預報，今天台灣附近水氣仍多，中部以北有短暫雨，28日、29日一波結構較好的梅雨鋒面影響台灣，西半部應防大雨或豪雨。

氣象署說，今天台灣附近水氣仍多，中部以北、東北部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，西半部山區及東北部地區午後容易出現局部大雨。

氣象署預報北部、東北部及東部白天高溫攝氏27至29度，其他地區31至34度，感受較偏熱，尤其高屏近山區有局部36度左右高溫的機率。

氣象署說，明天鋒面逐漸往北遠離，中部以北有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲，午後熱力作用下，有局部短暫雷陣雨，26日天氣好轉，各地暖熱，午後有局部短暫雷陣雨。

不過，氣象署預測，27日另一鋒面接近，環境上逐漸轉為不穩定，28日、29日另一波結構較好梅雨鋒面影響，降雨增多，鋒面前伴隨較強的西南風，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部可能出現大雨或局部豪雨，30日水氣仍偏多，西半部及東北部局部短暫陣雨。其他地區為多雲雷陣雨，31日至6月2日，鋒面在台灣附近徘徊，天氣不穩定，易有短暫陣雨或雷雨。（編輯：方沛清）1130524