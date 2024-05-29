嘉義草山溪山區暴雨災防告警 週末全台防局部大雨

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（中央社記者張雄風台北29日電）氣象署表示，今天由於鋒面南移，主要降雨範圍都在南部，傍晚針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布山區暴雨災防告警；預計週末各地又有局部大雨，下週起北部、東北部轉為偏涼天氣。

中央氣象署今天傍晚針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）發布山區暴雨災防告警，持續時間至晚間6時42分，此區域已有暴雨或有暴雨發生機率，留意溪水暴漲並儘速遠離，建議遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，今天鋒面南移，主要降雨以南台灣較顯著；明天轉西南風，帶來偏溫暖的水氣，南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，中部地區有局部短暫陣雨，各山區有局部大雨發生。

黃恩鴻指出，31日有另一波鋒面逐漸接近，降雨範圍愈來愈廣，西半部有短暫陣雨或雷雨，午後可能有局部大雨發生；6月1、2日鋒面影響，預計6月1日下半天至2日上半天降雨最明顯，全台都有局部大雨發生機會。

黃恩鴻提到，6月3日至5日鋒面南移至巴士海峽，環境轉東北風，北部、東北部偏涼，中南部及東南部地區有短暫陣雨，北部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨。

溫度方面，黃恩鴻表示，明天偏西南風，各地高溫約攝氏31至33度；在鋒面接近、影響期間因降雨而略為降溫；預計6月3日起轉為偏東北風，風勢偏強，北部、東北部高溫降至約25、26度，低溫約20、21度，可能有局部不到20度低溫。

黃恩鴻提醒，31日至6月1日清晨金門及馬祖易有局部低雲或霧，影響能見度。（編輯：張雅淨）1130529