29日降雨趨緩 30日水氣再增週末全台防大雨

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（中央社記者張雄風台北28日電）氣象署今天表示，明天鋒面南移，各地降雨趨緩，但午後中南部山區仍要留意局部大雨；30日起水氣再增，下一波鋒面31日接近，6月1、2日全台有雨，各地有局部大雨。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天鋒面南移至巴士海峽，雨勢明顯減緩，中南部、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部山區並有局部大雨發生。

林定宜表示，30日起水氣逐日增多，中南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區並有局部大雨發生。

林定宜指出，31日有另一波鋒面接近，全台都會降雨，6月1、2日鋒面影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地有局部大雨發生；6月3、4日鋒面南移、水氣減少，各地雨勢趨緩。

林定宜表示，今年第1號颱風艾維尼目前距離鵝鑾鼻東南東方約660公里的海面上，持續朝日本東南方海面移動，接下來會離台灣愈來愈遠；隨著艾維尼北移，這2、3天可能會影響大氣環流，讓東北風稍增強，但由於艾維尼行進速度快，因此對後續鋒面的影響不大。

林定宜說，本週氣溫體感上偏舒適，中部以北、東北部低溫約攝氏21至23度，南部、東南部約24至25度；高溫部分，北部、東半部約27至29度，南部、東南部約31、32度。

林定宜提醒，明天基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生；31日至6月1日清晨金門及馬祖易有局部低雲或霧，影響能見度。（編輯：陳清芳）1130528