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苗栗清晨強降雨多處積淹水 小客車受困地下道

2024/5/28 09:02（5/28 09:35 更新）
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受鋒面影響，苗栗縣28日清晨強降雨，雨勢來得又快又猛，導致竹南、頭份及苗栗市多處地下道積淹水。圖為竹南環市路地下道有車輛受困，水淹半個車身高。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 113年5月28日
受鋒面影響，苗栗縣28日清晨強降雨，雨勢來得又快又猛，導致竹南、頭份及苗栗市多處地下道積淹水。圖為竹南環市路地下道有車輛受困，水淹半個車身高。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 113年5月28日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）受鋒面影響，苗栗縣清晨強降雨，雨勢來得又快又猛，導致竹南、頭份及苗栗市多處地下道積淹水，其中竹南環市路地下道有車輛受困，警消獲報馳援。

中央氣象署清晨發布警報，鋒面通過，易有短延時強降雨，竹苗縣市及台中有局部大雨或豪雨，西半部地區有局部大雨發生機率。

苗栗縣各地一早雨勢明顯，多處地下道及地勢較低窪道路排水宣洩不及造成淹水，不少民眾在臉書地方社團po文，有早餐店說「店前道路成了小河」提醒民眾注意安全。

竹南鎮環市路一段南地下道水淹半個車身高，警方緊急實施管制封閉，但仍有1輛車進入地下道受困，駕駛緊急到地勢較高處避難，警消獲報馳援。

苗栗縣消防局統計，上午6時至8時已接獲大雨災情14件，其中苗栗、頭份、竹南、苑裡等地均發生地下道積水共6件，導致竹南1輛自小客受困1件，經救援後人員順利脫困，淹水地下道均已由警方管制；另有道路淹水計5件、路樹倒塌1件及涵洞積水1件，均已由相關單位處理。（編輯：方沛清）1130528

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