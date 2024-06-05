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主張廢考監卻推薦考委 民眾黨：三權分立理想不受阻

2024/6/5 17:35（6/5 17:50 更新）
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在民眾黨主席柯文哲台北市長任內擔任副市長的鄧家基（圖）名列第14屆考試委員提名名單。中央社記者郭日曉攝 113年5月31日
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（中央社記者郭建伸台北5日電）外界質疑，民眾黨主張廢考監兩院，為何又要推薦前台北市副市長鄧家基為考試委員被提名人。民眾黨發言人吳怡萱表示，現階段還是有考監兩院，仍需依循現有體制進行，但走向三權分立的理想不會因此受阻。

民眾黨今天召開中央委員會，由發言人吳怡萱、李頂立舉行會後轉述記者會並接受媒體訪問。

媒體詢問民眾黨對廢考試院、監察院的態度為何。吳怡萱表示，目前8位黨籍立委已經連署修憲案，歡迎國民黨、民進黨立委參與連署，立法院趕快籌組修憲委員會、提出廢考監修憲案。

媒體也詢問，為何支持廢考監兩院，日前卻推薦鄧家基為考試委員被提名人，是否是雙重標準。

吳怡萱指出，民眾黨一直以來都主張三權分立，民眾黨主席柯文哲在競選時也提出盼台灣朝三權分立前進，但現階段還是有考試院、監察院，仍需依循現有體制進行，當民眾黨收到考試委員的推薦邀請，就依照現行體制舉薦人才，走向三權分立的理想不會因此受阻。

李頂立表示，部分政黨可能為反對而反對，或為政治利益考量反對，但民眾黨不會「為反而反」，例如民眾黨雖於519辦集會，但柯文哲仍於520參加總統就職典禮。

此外，立法院會昨天經表決三讀修正通過原住民保留地禁伐補償條例。媒體詢問，這是民進黨原住民族立委提案修法，如何看待民進黨團總召柯建銘稱修法後的條例違憲。

吳怡萱回應，從國會改革到現在原住民相關權益補償，民進黨立委都在打臉否定自己的提案，「當民進黨瘋起來，誰都看不懂」，民意代表要充分反映民意，而不是變成政黨的服務工具。（編輯：張若瑤）1130605

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