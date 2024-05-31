考試院人事提名 黨政人士：賴總統用人唯才不分黨派

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（中央社記者溫貴香台北31日電）黨政人士今天表示，總統賴清德提名考試院正副院長及考試委員，提名背後具體展現用人唯才、不分黨派的「民主大聯盟理念」，強調專業性與重視代表性兩大特色，審薦過程到完成提名，雖橫跨前總統蔡英文任期，但賴總統都有掌握。

副總統蕭美琴今天宣布，總統賴清德將提名現任考試院副院長 周弘憲 周弘憲小檔案 出生：1953年11月23日

學歷：國立台灣大學法律系

經歷：律師、民進黨台北市黨部主委、台北市法規會主委、考試院公務人員保障暨培訓委員會主委、行政院人事行政局（人事行政總處前身）局長、考試院副院長 看更多 關閉 出任下一屆考試院長、前考選部長 許舒翔 許舒翔小檔案 出生：1961年4月22日

學歷：東吳大學政治學系、美國俄亥俄大學政治學碩士、美國科羅拉多州立大學政治學博士

經歷：環球科技大學校長、考選部政務次長、考選部長 看更多 關閉 出任考試院副院長，這是賴總統就任後，首次送交立法院的憲政機關人事提名，備受關注。

黨政人士表示，這次提名兩大特色為強調專業性與重視代表性，且落實「用人唯才不分黨派」的提名原則。在專業背景方面，被提名人分別來自不同的專業領域，包括人事管理、法律、公共行政、數位轉型、土木工程、醫事、生態保育與原民行政等，分布多元。

在代表性方面，黨政人士說明，被提名人選兼顧政黨與性別比例，性別比例計男性5人、女性4人，女性比例將近50%；政黨背景，2位具國民黨籍，1位是民眾黨推薦，其他6位都是無黨籍。

具國民黨籍的被提名人為國立台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、前銓敘部常務次長呂秋慧。

黨政人士提及，民眾黨推薦的考試委員被提名人鄧家基兼具專業能力與實務經驗，現任國際水利環境學院副執行長，為美國加州大學洛杉磯分校土木工程博士，擁有土木工程、環境保護專業。

黨政人士指出，鄧家基歷任台北市議員、新北市環保局長到台北市副市長等職務，具有文官資歷和環境工程技師證照，對地方治理與公務人力管理的豐富經驗，展現其具備帶領所屬解決問題、完成任務的能力，是考試院所需要的專業人才。

黨政人士透露，提名具體展現賴總統用人唯才、不分黨派的「民主大聯盟理念」，也符合賴總統這次提名3大目標：「提升不分黨派人才的多元性」、「強化與考試院專業的連結性」、「優化性別與族群的代表性」。

第13屆考試委員的任期將在今年8月31日屆滿，依照考試院組織法規定，賴總統必須在520就職後的第12日，也就是5月31日前，提名新一屆考試委員。

黨政人士強調，時程非常有限，但考量考試院肩負提升公務人力素質，以及健全文官體制運作的憲政職責，為審慎遴選考試委員，交接小組討論會商後，仍決定採行提名審薦程序，前總統蔡英文任內核定設置提名審薦小組、蕭副總統擔任審薦小組召集人，審薦作業過程，賴清德總統都有掌握。（編輯：張若瑤）1130531