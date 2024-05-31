蕭副總統：考試院人事提名用人唯才 盼朝野支持

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（中央社記者溫貴香台北31日電）副總統蕭美琴今天宣布考試院正副院長與考試委員被提名人選，強調用人唯才不分黨派，提名過程以專業性與代表性為考量，提名咨文下午將送到立法院，期盼朝野立委支持。

擔任第14屆考試院考試委員提名審薦小組召集人的蕭副總統今天舉行記者會，宣布總統賴清德提名現任考試院副院長 周弘憲 周弘憲小檔案 出生：1953年11月23日

學歷：國立台灣大學法律系

經歷：律師、民進黨台北市黨部主委、台北市法規會主委、考試院公務人員保障暨培訓委員會主委、行政院人事行政局（人事行政總處前身）局長、考試院副院長 看更多 關閉 出任第14屆考試院長、前考選部長 許舒翔 許舒翔小檔案 出生：1961年4月22日

學歷：東吳大學政治學系、美國俄亥俄大學政治學碩士、美國科羅拉多州立大學政治學博士

經歷：環球科技大學校長、考選部政務次長、考選部長 看更多 關閉 出任考試院副院長，7名考試委員被提名人包括民眾黨推薦前台北市副市長 鄧家基 鄧家基小檔案 出生：1956年5月24日

學歷：成功大學土木系學士、成功大學土木研究所碩士、美國加州大學洛杉磯校區環境工程碩士暨博士

經歷：台北市環保局第一科科長、環境品質文教基金會高級研究員兼副祕書長、台北市議員、台北縣政府環境保護局局長、台北縣政府副縣長、新北市政府環境保護局局長、新北市政府市政顧問、新北市副市長、台北市副市長、國際水利環境學院副執行長 看更多 關閉 、國民黨前立委 邱文彥 邱文彥小檔案 出生：1953年7月17日

學歷：成功大學都市計畫學系學士、中興大學都市計劃研究所碩士、美國賓夕法尼亞大學都市與區域規則博士

經歷：環境保護署副署長、國民黨第8屆不分區立法委員、海洋大學及中山大學榮譽講座教授 看更多 關閉 等人。

中央社記者提問有關考試委員提名包括國民黨籍以及民眾黨推薦人選，是否向在野拋出善意，以及在野黨拋出廢除考試院與監察院等議題。

蕭副總統表示，依據憲法規定，考試院是國家最高的考試機關，在未修憲前，考試院依然是憲政機關，總統提名考試委員，咨請立法院同意，也是憲法課予總統的職責，總統必須遵守這樣的憲政義務。

至於提名的考量，蕭副總統表示，總統提名兩個大方向，專業性與代表性，代表性也是依照總統所期待的用人唯才不分黨派與民主大聯盟理念，由審薦小組提建議的人選，最後由總統勾選確認、提名。

蕭副總統說，考試院是國家憲政機關，國家憲政機關持續穩定運作，也是國家穩定與安定的重要基礎，所提名的考試委員包含不同黨派背景，有更多是無黨無派的專業人士，不論是否具有政黨背景，每一位都符合賴總統所強調的專業性以及代表性，這種用人唯才的精神，也是文官體系、未來考試院運作的重要精神與基礎。（編輯：蘇志宗）1130531