周弘憲許舒翔獲提名試院正副院長 府：確保專業傳承
（中央社記者賴于榛台北31日電）總統賴清德就任後首次送交國會的憲政機關人事提名，提名現任考試院副院長周弘憲出任院長、前考選部長許舒翔出任副院長。副總統蕭美琴表示，周弘憲與許舒翔在考試院服務體系服務多年，周弘憲熟悉銓敘、保訓等業務，許舒翔熟悉考選業務，兩人搭配可以確保專業性與經驗傳承。
周弘憲小檔案
- 出生：1953年11月23日
- 學歷：國立台灣大學法律系
- 經歷：律師、民進黨台北市黨部主委、台北市法規會主委、考試院公務人員保障暨培訓委員會主委、行政院人事行政局（人事行政總處前身）局長、考試院副院長
許舒翔小檔案
- 出生：1961年4月22日
- 學歷：東吳大學政治學系、美國俄亥俄大學政治學碩士、美國科羅拉多州立大學政治學博士
- 經歷：環球科技大學校長、考選部政務次長、考選部長
蕭美琴表示，賴總統對提名名單著重專業性與代表性，需有相關業務學術背景或是專業歷練，並顧及性別、族群，且要求用人唯才不分黨派，周弘憲與許舒翔在考試院服務體系服務多年，周弘憲熟悉銓敘、保訓等業務，許舒翔熟悉考選業務，2人搭配可以確保專業性與經驗傳承。
周弘憲曾任銓敘部部長、保訓會主委，兼任退撫基金管理委員會及監理委員會主委等，蕭美琴說明，周弘憲長期歷練與考試院業務相關機關首長職務均有傑出表現，也具有常任文官資歷及律師證照，賴總統認為上述歷練，讓周弘憲非常適合領航考試院業務持續革新。
許舒翔曾任環球科技大學校長、考選部部長和政務次長，蕭美琴指出，許舒翔在考選部8年期間，完成包括加速建置電腦化考場、公務人員考試減科、建構離島特考制度等多項重要業務改革，並在疫情期間靈活應變調度，讓國家考試順利辦理完成。
蕭美琴提到，考試院副院長須擔任高普考的典試委員長，並負責主持各項政策與法案的審查會，賴總統認為，許舒翔熟悉國家考試業務，相信可以駕輕就熟。
7位考試委員名單分別為前台北市副市長、現任國際水利環境學院副執行長鄧家基、國立政治大學公共行政學系專任教授黃東益、現任最高檢察署檢察官及代理司法官學院院長柯麗鈴、國立台灣海洋大學及中山大學榮譽講座教授邱文彥、前銓敘部常務次長呂秋慧，以及現任考試委員王秀紅與伊萬．納威。
蕭美琴透露，考試委員部分，賴總統考量人事安排重質不重量，因此依照最低法定人數提名7位考試委員，且要求提升來自文官體系的比例，搭配具有專技證照的專家，以及重視被提名人的行政資歷、參與國家考試的經驗，還有公共行政的專業。
蕭美琴強調，考試委員提名人皆熟悉考試院業務，也都參與過國家考試或是文官培訓工作，包括考試院業務需要的人事管理、測驗、法律、公共行政、數位行政、土木工程、醫事、生態保育、原住民行政等。（編輯：張若瑤）1130531
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。