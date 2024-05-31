考試委員提名 民眾黨推薦鄧家基、前國民黨立委邱文彥入列

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（中央社記者賴于榛台北31日電）第14屆考試院正副院長與考試委員提名名單今天出爐，正副考試院長人選為現任考試院副院長周弘憲、前考選部長許舒翔，在民眾黨主席柯文哲台北市長任內擔任副市長的鄧家基、前國民黨立委邱文彥名列7名考委被提名人名單。

副總統、第14屆考試院考試委員提名審薦小組召集人蕭美琴今天舉行記者會，宣布總統賴清德提名周弘憲出任14屆考試院長、許舒翔出任考試院副院長，並公布考委提名名單。蕭美琴說，今天就會將提名咨文送交立法院，希望能獲得立法院的支持與同意。

邱文彥 邱文彥小檔案 出生：1953年7月17日

學歷：成功大學都市計畫學系學士、中興大學都市計劃研究所碩士、美國賓夕法尼亞大學都市與區域規則博士

經歷：環境保護署副署長、國民黨第8屆不分區立法委員、海洋大學及中山大學榮譽講座教授 看更多 關閉 是國立台灣海洋大學、中山大學榮譽講座教授，過去曾任國民黨不分區立委。蕭美琴說，邱文彥是資深海洋學者，也曾任環保署副署長、立法委員，兼具學術研究與公職實務歷練，對台灣邁向海洋國家，著力甚深，也對海洋委員會的成立有重大貢獻，盼未來能借重其專業學養與前瞻視野，協助國家考選、培訓優秀人才。

鄧家基 鄧家基小檔案 出生：1956年5月24日

學歷：成功大學土木系學士、成功大學土木研究所碩士、美國加州大學洛杉磯校區環境工程碩士暨博士

經歷：台北市環保局第一科科長、環境品質文教基金會高級研究員兼副祕書長、台北市議員、台北縣政府環境保護局局長、台北縣政府副縣長、新北市政府環境保護局局長、新北市政府市政顧問、新北市副市長、台北市副市長、國際水利環境學院副執行長 看更多 關閉 現任國際水利環境學院副執行長，曾任台北市副市長、台北市議員、新北市環保局長。蕭美琴說，鄧家基長期於地方服務，展現帶領所屬解決問題、完成任務的優異能力，且擁有土木工程、環境保護專業，並具有文官資歷和環境工程技師證照，是考試院所需的專業人才。

王秀紅 王秀紅小檔案 學歷：高雄醫學院護理學系學士、高雄醫學院熱帶醫學研究所理學碩士、美國德州大學奧斯汀校區護理哲學博士

經歷：高雄醫學大學護理學系教授、高雄醫學大學護理學研究所所長、高雄醫學大學性別研究所所長、衛生署政務副署長、高雄醫學大學副校長、考試委員 看更多 關閉 曾任行政院衛生署副署長、高醫大副校長及台灣護理學會理事長，為現任考試委員，並具有護理師證照。蕭美琴說，王秀紅長期深耕護理教學研究與公共衛生領域，考委任期內也積極推動護理師考試電腦化測驗及增辦考試，相關專業對負責醫事人員證照考試的考試院至關重要，續任第14屆考試委員，將有助經驗傳承。

呂秋慧 呂秋慧小檔案 學歷：政治大學公共行政研究所碩士

經歷：銓敘部司長、銓敘部常務次長 看更多 關閉 為銓敘部前常務次長。蕭美琴說，呂秋慧是考試院出身的優秀文官，生涯幾乎都在銓敘部服務，公職歷練完整，並在近年銓敘部法治研修扮演關鍵角色，且具有人事行政專業，熟稔相關法制與考試院運作，也富有參與審議保障救濟案件的實務經驗，文官生涯表現備受肯定。

蕭美琴說，呂秋慧獲提名擔任考試委員，代表賴總統對文官體系人才的重視。

柯麗鈴 柯麗鈴小檔案 學歷：台灣大學法律系學士、英國倫敦大學法律碩士

經歷：苗栗地檢署檢察長、基隆地檢署檢察長、法務部主任秘書、代理司法官學院院長、最高檢察署檢察官 看更多 關閉 現任最高檢察署檢察官，並代理法務部司法官學院院長。蕭美琴說，柯麗鈴擔任檢察官多年，具備法律專業，也熟悉司法人員培訓進修法制與實務，並曾參與考試院推動法律專業人員考訓新制，還有參與行政救濟實務，瞭解公務人員保障業務。

蕭美琴表示，柯麗鈴的背景將有助於考試院辦理司法官、律師、司法人員、調查局等特考的品質，補充最優質人力。

黃東益 黃東益小檔案 學歷：美國德州大學奧斯汀分校政府學系博士

經歷：政治大學行政管理碩士學程執行長、政治大學公共行政學系主任、政治大學社會科學學院副院長、政治大學公共行政學系專任教授 看更多 關閉 是現任國立政治大學公共行政學系專任教授。蕭美琴說，黃東益長期從事公共政策及數位治理的教學與研究，除擔任考試院文官制度期刊主編、考銓資料研究中心委員外，也協助許多中央和地方政府推動法規、參與式預算和開放資料等工作。

蕭美琴說，黃東益擁有公共行政的學術背景，與考試院業務性質高度相關，也具備政府數位治理專業，近年協助考試院數位轉型，更多次參與國家考試的典試與命題，以及文官訓練講座，相信能夠對文官制度的持續精進，有極大的幫助。

伊萬．納威 伊萬．納威小檔案 學歷：文化大學中國文學系學士、政治大學民族學系碩士、政治大學民族學系博士

經歷：政治大學民族學系兼任助理教授、原住民族委員會政務副主任委員、考試委員 看更多 關閉 Iwan Nawi為賽德克族，現任考試委員。蕭美琴說，伊萬．納威對原住民族族語復振及文化教育深具使命，曾參與歷史正義與原住民族轉型正義相關政策推動，且熟悉原民事務專責機關運作、原住民族特考的辦理，也富有綜理國家考試典試經驗，且任內積極關心政府部門友善生養環境的建構，相信未來能對精進原住民族文官人力發展，持續提供貼近族群需求的專業貢獻。（編輯：蘇志宗）1130531