賴總統提名周弘憲任考試院長 許舒翔任副院長

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（中央社記者溫貴香台北30日電）總統賴清德將提名現任考試院副院長周弘憲出任下一屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，總統府預計明天召開記者會，由副總統蕭美琴對外宣布；這是賴總統就任後，首次送交立法院的憲政機關人事提名，備受關注。

黨政人士今晚表示，總統府明天將舉行記者會，由副總統蕭美琴宣布第14屆考試院正副院長及委員的提名人選，隨後將送咨文至立法院。

據指出，賴總統基於專業性與業務嫻熟度的考量，將提名現任考試院副院長 周弘憲 周弘憲小檔案 出生：1953年11月23日

學歷：國立台灣大學法律系

經歷：律師、民進黨台北市黨部主委、台北市法規會主委、考試院公務人員保障暨培訓委員會主委、行政院人事行政局（人事行政總處前身）局長、考試院副院長 看更多 關閉 出任第14屆院長，前考選部長 許舒翔 許舒翔小檔案 出生：1961年4月22日

學歷：東吳大學政治學系、美國俄亥俄大學政治學碩士、美國科羅拉多州立大學政治學博士

經歷：環球科技大學校長、考選部政務次長、考選部長 看更多 關閉 出任副院長。

前考選部長許舒翔將出任考試院副院長。（中央社檔案照片）

黨政人士表示，院長被提名人周弘憲，在考試院和人事行政領域已有16年的政務資歷，歷任保訓會主任委員、人事行政局長、銓敘部長及考試院副院長等職務，並曾先後兼任退撫基金管理委員會及監理委員會的主任委員，堪稱資歷最完整的人選。此外，周弘憲早年也曾高考及格擔任文官，並有執業律師的資歷。

該人士說，副院長被提名人許舒翔，曾擔任大學校長，2016年進入考選部擔任政務次長，2019年升任部長至今年520卸任。考選部8年的歷練，推動許多考試制度的優化，包括加速推廣電腦化考試，並完成文官考試減科的改革。

黨政人士表示，賴總統在思考正副院長搭檔時，從專業領導能力為出發點。周弘憲具有法制、人事管理、銓敘、保障和訓練的專業，並熟悉退撫基金業務，而許舒翔則專精於考選行政。兩人的專業與資歷，剛好涵蓋整個考試院的業務範圍，具互補和加乘的效果。

至於考試委員的提名，黨政人士表示，除了強調「專業性」，人選需具備與考試院業務相關的專業或資歷之外，也重視「代表性」，包括性別與族群的衡平，並符合不分黨派、用人唯才的精神。

黨政人士說明，這次提名和第13屆不同之處在於，賴總統依照法定人數下限，僅提名7人（第13屆為9人），包含有法制背景的資深文官、具專業證照的專家、及公共行政學者，並有部分現任考試委員續任，以利經驗傳承。

黨政人士說，所有正副院長及考試委員被提名人，皆有參與考選、人事法制或文官培訓的歷練，且幾乎都有中央地方政府服務的資歷。完整名單將於明天記者會，由蕭副總統正式對外宣布。（編輯：謝佳珍）1130530