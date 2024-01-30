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周杰倫傳將登大巨蛋 遠雄：目前無演唱會排程

2024/1/30 19:10（1/30 19:35 更新）
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歌手周杰倫。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北30日電）媒體報導歌手周杰倫預計5月在大巨蛋舉辦演唱會，可望成為在大巨蛋開唱的首名華語歌手。遠雄今天回應，遠雄巨蛋公司目前並沒有演唱會相關排程，體育館仍以舉辦體育賽事為主。

鏡週刊報導，傳出周杰倫預計5月份在大巨蛋舉辦演唱會。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，遠雄巨蛋目前並沒有演唱會相關排程， 雖然陸續接獲許多國內外演藝團體及藝人詢問，表達希望到大巨蛋表演的意願， 但目前體育館仍舊以舉辦體育賽事為主。

楊舜欽表示，遠雄了解民眾對表演活動的期待，但未來舉辦賽事外的活動，還是以符合法規為前提，確保活動順利進行。（編輯：張均懋、黃國倫）1130130

#大巨蛋
#楊舜欽
#周杰倫
#遠雄
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