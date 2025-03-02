麋先生以諾升格當爸 4團員樂當乾爸

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（中央社記者王心妤台北2日電）樂團麋先生昨晚結束高雄巨蛋「馬戲團運動」演唱會，貝斯手以諾現場分享將升格當爸爸。他會後受訪提到，至今仍在消化這個好消息，其他成員也都表示願意當乾爸。

以諾昨晚在演唱會上走下台牽緊太太的手並演唱「一成不變」，他害羞地說：「謝謝妳為這個家準備帶來新的成員，懷孕辛苦了。」

主唱聖皓也說：「非常開心今天回到高雄，以諾也選在這麼重要的場合，跟所有像家人的你們分享這個開心的消息，我們麋先生的第一個小寶貝要出生了。」

以諾會後受訪表示，得知要當爸爸時的確感到震驚，也花了一段時間消化要成為爸爸的事實，不過現在很開心也很期待孩子到來，目前並不知道孩子性別，不過是女兒或兒子都好。

麋先生其他4名成員強調，只要以諾想要，當乾爸絕對不成問題，他們連小名都幫忙取好了，「男生叫『東東』、女生叫『西西』，因為以諾姓張，所以是『張東東與張西西』。」隨後笑說只是私下的玩笑，其實連以諾都還不知道有小名。

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另外，樂團五月天主唱阿信昨晚擔任壓軸嘉賓，在安可橋段現身合唱「軋車」及新歌「偶像」。麋先生表示，平時跟阿信聊天就會提到想一起創作，而這首歌其實在台北小巨蛋場前就已開始製作，只是雙方都忙於巡演，要在一起編曲、錄音都很有難度，所以到此刻才完成。

麋先生也說：「能與信哥合作真的很開心，相信五月天在所有玩樂團朋友的心裡，都占據重要的位置。有一天能跟他合作，出一首我們自己的歌，意義重大，對團員來說更是有深刻的重量。」同時預告「偶像」將於4日數位上架。（編輯：張雅淨）1140302