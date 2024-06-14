王力宏請辭金曲獎致敬李玟表演 稱擔心模糊焦點

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（中央社記者王心妤台北14日電）第35屆金曲獎昨天宣布歌手王力宏將在頒獎典禮演出，致敬已故歌手好友李玟，消息公布後掀起討論。王力宏經紀公司今晚發布聲明，擔心模糊大眾焦點，將請辭此次演出。

第35屆金曲獎將於29日舉辦，主辦單位昨天宣布將邀請王力宏重現 李玟 李玟小檔案 本名：李美林 生日：1975年1月17日 出生地：香港 入圍暨得獎紀錄：TVB全球華人新秀歌唱大賽亞軍、第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎入圍、第20屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲、第8屆金曲獎世界華人作品類最佳女演唱人獎入圍。 代表音樂作品：DI DA DI、好心情、月光愛人、自己、過完冬季、愛我久一點、往日情、你是愛我的、刀馬旦。 看更多 關閉 的經典歌曲，王力宏表示，希望透過歌聲致敬好友，也和歌迷一起回憶李玟永不褪色的經典。不過，消息公布後，在社群媒體上掀起眾多討論。

王力宏的經紀公司宏聲音樂今晚發布聲明表示，這兩天的討論已經失去緬懷並致敬好友的意義，經過考量後，為了避免浪費社會大眾資源和李玟對華語音樂的貢獻，決定請辭此次演出，未來會用其他更有意義的方式致敬好友。（編輯：管中維）1130614