順子睽違多年金曲開唱 張秀卿合作吉那設計驚喜

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（中央社記者王心妤台北6日電）第35屆金曲獎今天公布第2波表演嘉賓，包括許久沒在台灣演出的歌手順子，她希望表演能給觀眾力量，並預告正在寫歌，期待與優秀音樂人合作。另外，張秀卿與吉那設計驚喜橋段。

順子曾經摘下第10屆金曲獎最佳國語女演唱人獎，她今天透過承辦單位台視表示，很開心能回到台灣唱歌，「音樂就是一種魔力，希望我的歌聲能帶來快樂、健康和希望，我會繼續努力寫歌，並期待盡快出新專輯」。

她也期待與台灣創作人再度合作，「沒有這些厲害的音樂人，就沒有現在的我，過去在錄音室裡的美好回憶至今難忘。」

曾3度問鼎華語歌后的家家表示，很感謝被肯定，但也擔心要獨自站上舞台的演出，期待給觀眾溫暖的演出，並讓原住民的歌曲及歌謠被觀眾熟知。

客語歌后吉那（楊淑喻）將和台語歌后張秀卿一起演出，吉那表示，近年很多新生代歌手投入母語創作，這條路雖然辛苦，但母語創作也越來越貼近每個世代的樣貌，希望未來所有母語音樂創作者都有更自由的平台唱出自己的聲音。

張秀卿透露，這次與吉那設計了特別橋段，「這將是我第1次嘗試這樣的表演，相信會讓大家驚呆」。她也鼓勵新生代母語創作者持續創造並求新求變，持續給出不一樣的音樂。

第35屆金曲獎頒獎典禮將於29日在台北小巨蛋舉行，台視當天下午5時直播星光大道，晚間7時起直播頒獎典禮。（編輯：管中維）1130606