承啟擬處分思騰合力持股 淡出AI伺服器業務

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（中央社記者吳家豪台北24日電）板卡廠承啟子公司思騰合力4月遭美國列入出口黑名單，承啟為避免受影響，今天宣布擬出售持有的思騰合力51%股權及其相關轉投資事業體股權，淡出人工智慧（AI）伺服器業務。

承啟向中央社記者表示，美國禁令越收越緊，思騰合力被列入實體清單，為了不影響母公司，只能忍痛出售股權。

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承啟今天發布重大訊息說明，原藉由子公司景弘數字研發服務有限公司，間接轉投資思騰合力（天津）科技有限公司51%股權及其相關轉投資事業體。今天承啟董事會通過擬出售思騰合力及其相關轉投資事業體股權，並授權董事長先以總價不低於景弘最近期財報的長期投資帳面價值，洽談相關事宜。

美國商務部今年4月公布，有11家公司新增至實體清單，包括聯眾集群、西安麗科創新、安懷信及思騰合力等4家中國公司，原因是這些公司試圖為中國軍方取得AI晶片。若遭列入實體清單，供應商要向這些公司輸出貨品和技術，必須先申請許可證，且很可能被拒絕。（編輯：張均懋）1130524