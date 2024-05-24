面臨華為競爭壓力 傳輝達調降中國H20晶片售價

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（中央社新加坡24日綜合外電報導）根據知情人士說法，美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）為中國市場開發的最先進AI晶片開局不利，市場供應充足，迫使輝達把價格壓得比中國科技巨擘華為的晶片還低。

路透社報導，此事凸顯出在美國對出口至中國的AI晶片實施限制和競爭加劇之下，輝達在中國的業務所面臨的挑戰。這給輝達在中國市場的未來蒙上陰影。中國市場占輝達2024會計年度營收的17%。

在中國面臨日益增長的競爭壓力，也讓這家美國半導體設計公司的投資人提高警覺。輝達22日公布亮眼的營收預測後，股價持續漲勢洶洶。

美國祭出制裁阻止輝達出口最先進的半導體到中國後，輝達去年推出專為中國量身訂做的3款晶片。

在這些晶片中，最受關注的是H20，因為它是在中國銷售最強大的一款晶片，但3位供應鏈消息人士告訴路透社，這款晶片在中國市場上供應充足，表明需求疲軟。

其中2名消息人士告訴路透社，H20晶片在某些情況下的售價比華為昇騰（Ascend）910B低超過10%。昇騰910B是華為最強大的AI晶片。

分析師表示，儘管輝達正努力搶占承受不起失去後果的市場，但中國業務前景不確定性卻日益增加。

中國市場研究公司賽迪顧問的報告顯示，到2035年，中國在AI產業的全球市占率預計將超過30%。

IG市場分析師陳碧菲（Hebe Chen）表示：「輝達步步為營，在努力維護中國市場和應對美國緊張局勢之間取得平衡。從長遠來看，輝達肯定在為最壞的情況做打算。」（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1130524