導演巴沃新作再入圍奧斯卡15強 台灣女婿感到驕傲

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（中央社記者洪素津台北23日電）台灣女婿、不丹導演巴沃邱寧多傑作品「不丹是教室」、「不丹沒有槍」都入圍奧斯卡，近日他與妻子兼製片人賴梵耘接受專訪，他表示作品進到奧斯卡最佳國際電影前15強，「感到很驕傲」。

繼「不丹是教室」，不丹導演巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）再度帶來最新作品「不丹沒有槍」（The Monk and the Gun），接連2部作品分別入圍第94屆奧斯卡最佳國際影片獎和搶進第96屆最佳國際電影前15強。

巴沃在廣播節目「POP最正點」中表示，面對眾人的祝賀，「壓力肯定有」，他坦言第一次入圍時很恐慌，「擔心人生的第一部片會不會就已經是極限？之後是否就要開始走下坡？」

當第2次又代表不丹入選最佳國際電影，巴沃稱雖然沒有特別期望成就，「進到奧斯卡15強，也感到很驕傲。」

賴梵耘與先生於公於私相處，她認為只要兩人目標一致，其他事情都無關緊要。賴梵耘看到巴沃的成長，從攝影跨足編導，她肯定先生在劇本創作的進步，更現場甜讚「很驕傲有這樣的好老公」。

「不丹沒有槍」除了年長喇嘛的戲外身分和角色一致，全片選用大量素人演員，讓電影帶有一股貼地的純真；片中的年輕喇嘛真實身分還是南亞地區的搖滾樂團「迷霧看台」主唱坦丁旺契克（Tandin Wangchuk），在當地受歡迎程度有如天王周杰倫，反差強烈。

另外，主持人林書煒還發現巴沃和賴梵耘的愛女也客串一角，自然本色演出讓人眼睛一亮。問到如果女兒希望闖蕩好萊塢會否支持，巴沃開明表示，「女兒成長自創作者家庭，如果這是她所希望的，我們會支持她。」

「不丹沒有槍」將於6月7日上映，專訪內容在5月24日上午10時「POP最正點」播出。（編輯：陳政偉）1130523