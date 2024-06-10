不丹沒有槍導演巴沃獲美榮譽博士 比喻人生如彩虹

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（中央社記者洪素津台北10日電）作品兩度挺進奧斯卡的台灣女婿、「不丹沒有槍」導演巴沃邱寧多傑，今天榮獲其母校美國勞倫斯大學頒發榮譽博士學位，他演講表示，人生就像彩虹一樣變幻無窮且充滿驚喜。

電影「不丹沒有槍」（The Monk and the Gun）導演巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）今天回母校美國勞倫斯大學領獎，學校為獎勵他對電影藝術的貢獻，特別頒予榮譽博士學位，並邀請他對畢業生們致詞鼓勵。

巴沃在演講上表示，這是畢業後18年來第一次重返母校，身旁竟多了妻子及一對子女，讓他感覺很不真實。他以「不丹沒有槍」片尾出現的「彩虹」，譬喻人生目標的變幻無窮，這讓畢業生們報以熱烈掌聲，大家聽得十分有感。

出身不丹貴族的巴沃，父親曾是不丹駐科威特外交官，讓他決定遠赴美國念政治系，同時主修外交關係。畢業後，他原本想進聯合國工作，或是成為律師，卻因緣際會成為電影導演。

巴沃執導的兩部電影「不丹是教室」（Lunana: A Yak in the Classroom）、「不丹沒有槍」，更入選奧斯卡最佳國際電影之列，讓他大讚人生猶如美麗且不可預測的那道彩虹。

電影「不丹沒有槍」現於台灣上映中。（編輯：張雅淨）1130610