緯穎：AI伺服器年底占營收5成 blackwell第4季出貨

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（中央社記者潘智義台北24日電）雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎董事長洪麗寗指出，去年第4季AI伺服器營收占比2成，預期今年底占比達5成；其中輝達blackwell系列伺服器，可望在第4季出貨。

緯穎2023年稅後淨利新台幣120.44億元，基本每股盈餘（EPS）68.88元，緯穎今天舉行股東會，決議配發現金股利每股42元。洪麗寗在股東會後受訪時提到GB系列產品時表示，新任總經理林威遠來自緯創，與輝達等3家美國科技大廠互動經驗豐富，有利推動相關產品。

緯穎說明，2023年新增一個年度營收貢獻大於10%的客戶，優化公司客戶組成。此外，公司第4季來自AI的營收占比已經超過2成。

全球產能布局方面，緯穎考量風險分散與就近服務客戶，持續執行全球自有產能計畫，馬來西亞2廠及台南2廠按進度進行，墨西哥3廠已進入量產階段。

企業永續發展部分，緯穎強調，2023年總碳排量較2022年減少6成以上，全球再生能源使用率提升至接近6成。女性董事席次也提升到3席。

針對技術與產品開發，緯穎持續看好雲端產業與人工智慧（AI）伺服器長期需求成長。目前正與客戶和技術夥伴開發許多CPU、GPU、ASIC等運算平台及Direct Liquid Cooling與Immersion cooling等液冷技術，以達成客戶在雲端及AI上多元的工作負載最佳化。

緯穎新任總經理林威遠將於6月1日上任，帶領緯穎在人工智慧的浪潮下擁抱創新、再創佳績，並在雲端伺服器產業持續投資、深化資料中心技術開發；將在6月4日開始的台北國際電腦展展出整機櫃AI運算解決方案，與先進液冷技術。（編輯：張均懋）1130524