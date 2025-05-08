AI與通用伺服器需求暢旺 緯穎首季每股賺52.7元創高

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（中央社記者潘智義台北8日電）雲端資料中心資訊電子設備廠緯穎今天公布稅後淨利為新台幣97.93億元，基本每股盈餘為52.7元，高於去年同期的26.92元。受惠通用伺服器與AI伺服器需求旺盛，第1季合併營收、獲利、基本每股盈餘均創歷史新高。

緯穎今天召開董事會，通過第1季財務報表，第1季合併營收1706.55億元，年增145.1%。稅後淨利97.93億元。毛利率年減2.4個百分點至8.7%。

緯穎說明，為推動業務成長，並強化管理人才團隊，以支持長期發展，董事會已通過晉升林威遠為總經理暨執行長。

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緯穎表示，為了落實專業分工、簡化管理流程、提高公司整體營運績效及市場競爭力，已於5月1日完成分割台南分公司讓與子公司緯穎智造公司。因應政經動態與客戶需求，持續布局全球供應鏈，強化區域性生產韌性。

緯穎表示，面對全球人力成本上升及生產效率要求，緯穎繼續加速導入自動化生產與智慧製造技術，進一步提升生產效率和品質穩定度。（編輯：潘羿菁）1140508