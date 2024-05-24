芎林廢木材堆置場火警多項違規 竹縣府依法開罰

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣24日電）新竹縣芎林鄉1處廢木材堆置場日前發生火警，火勢迄今未完撲滅。竹縣環保局將依違反空污法裁罰；另現場未經申請堆置木材，將由地政處依違反區域計畫法規定處罰。

芎林鄉這處廢木材堆置場17日火警，至今未完全撲滅，新竹縣消防局向內政部空勤總隊申請直升機，原訂今早拋水彈灌救，但因天候不佳延後執行，目前由消防人員持續搶救中。

新竹縣政府新聞稿表示，今天出動6輛消防水庫車、31名消防員、2名義消、6台挖土機和8輛民間水車，持續滅火工作。截至傍晚，悶燒面積剩1/5，希望明、後天能將火勢完全撲滅。

對於空汙狀況，環保局副局長廖瀅瀅表示，上午芎林、竹東空氣品質良好，芎林地區PM2.5從上午9時的35μg/m3（微克/立方公尺），降至11時降至13.5μg/m3。

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廖瀅瀅說，環保局日前已發函業者陳述意見，後續將依違反空氣污染防制法，裁處業者新台幣10萬元以上、500萬元以下罰鍰，並視火災影響空氣品質時間及規模加重裁罰。

另外，縣府農業處今天會同地政處、環保局人員勘查木材堆置場。現場為山坡地保育區農牧用地，未經申請堆置木材，目視高度約3公尺以上，未有農業經營，地政處將依違反區域計畫法開罰；現場1棟建物部分，工務處表示，將由芎林鄉公所查報是否為違建；若確定是違建，要求地主限期補照或自行拆除。（編輯：孫承武）1130524