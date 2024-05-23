蘇文琪「可以是無題」地震入舞 帶觀眾感受不確定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北23日電）應雲門舞集「春鬥」之邀，編舞家蘇文琪推出新作「可以是無題」，將台灣頻仍發生的地震入舞，帶觀眾感受這些不確定與不穩定的狀態對身體造成的衝擊，感受在災難之下人體的直覺反應。

蘇文琪今天在雲門「春鬥」記者會上表示，每次排練，雲門的舞者們都有不同的思考與呈現，「是舞者們的個人狀態引導我進入女詩人辛波絲卡的『可以是無題』，在日常的時間看見大歷史。」

蘇文琪說，身在台灣的大家活在地震帶下，也正似處在板塊與板塊間的摩擦，透過舞作一起感受著這些不確定，「我自己最享受大家共同塑造新作品的感受，在排練裡，我們在討論在這種災難底下我們身體的直覺反應是什麼；我們的理性又告訴我們什麼？」

睽違6年，雲門舞集重啟「春鬥」，雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，希望這個平台能夠傳承所有美好的想像，「也讓創作者可以在這個時代，用一種新的眼睛，持續地對身體提出更多的可能性。」

「春鬥2024」今年將推出3部風格迥異之作，除了編舞家蘇文琪的「可以是無題」之外，還有鄭宗龍與台灣知名影像創作者全明遠合作的「身土」以及王宇光的BE THERE。此外也邀請創作者林品碩與陳柏潔，以階段性的作品呈現，帶領觀眾參與作品的孵化過程。

編舞家王宇光表示，這次合作排練BE THERE的5名雲門舞者都有各自鮮明的姿態，在排練的過程中，一起共振出很不一樣的頻率。王宇光表示「失衡」是重要的，在來來回回的過程中，慢慢收束彼此的想像，「希望邀請觀眾，享受自己存在於當下這個空間之中。」

「春鬥2024」將於5月25日到5月26日演出，地點在淡水雲門劇場。（編輯：陳政偉）1130523