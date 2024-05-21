台北藝術節將登場 邀跨世代藝術家展歷史多元面貌

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（中央社記者葉冠吟台北21日電）第26屆台北藝術節8月登場，以「時間博物館」為命題，集結日、法、比利時、泰國及台灣等跨世代藝術家們，從不同角度、以不同形式展現看待及處理歷史的多元角度。

本屆台北藝術節策展人林人中分享，「時間博物館」作品系列主題從劇場史開始，每一次無可複製的展演、行動與經驗，都成了一次活檔案的現身。

林人中指出，藝術家思考世界的方式、走在前面的行為，也為人們拋出「我們到底活在什麼樣的時刻？歷史對於我們的作用與啟發又是什麼？」等提問，期待觀眾走進劇場，感受絕無僅有的時刻，並打開與藝術家、社會對話的空間。

本屆台北藝術節共有9檔售票、1檔免費節目、2場免費住地研究分享，共計40場演出。

今年精彩作品，包含詩人導演黎煥雄在1986年、正值24歲時推出的首部劇場導演作品「闖入者」再現，揭露青春焦慮與對台灣史的反思。今年邀請90年代新銳導演吳子敬加入，與夢幻級卡司徐堰鈴、徐華謙演出，重啟這場展現80年代「台灣小劇場運動」風華的跨時代創作對話。

同時還有金枝演社的史詩鉅作「西來庵」，以1915年漢人及平埔原民武裝抗日事件為背景，重現義軍搏命之戰，看見台灣歷史的B面；同黨劇團的「父親母親」故事橫跨半世紀的歷史和政治變遷，透過本土布袋戲發展，複寫台灣人在不同政權統治下求生存的努力。

四把椅子劇團也將帶來日本劇作家前川知大經典作品「太陽」的台灣版本，故事在病毒蔓延的時空背景下展開，探討族群分化、刻板印象與進化論的命題；女性主義藝術家蘇品文則與法國國家舞蹈中心跨國共製舞作「剩女經濟」。

另外也有重磅級海外藝術家訪台演出，81歲日本舞踏團大駱駝艦舞踏團麿赤兒將與法國當代編舞家馮莎・夏紐（François Chaignaud）跨文化對話的舞蹈作品「黃金雨」、比利時視覺藝術家米耶・沃洛普（Miet Warlop）演出跨領域創作「一路到底」。

法國大師級編舞家瑪蒂德．莫尼葉（Mathilde Monnier）則帶來新作「黑暗之光」、泰國新銳導演維帢亞・阿塔瑪（Wichaya Artamat）的「曼谷公寓」等，連番精彩出。

2024台北藝術節將從8月2日一路演出至9月8日，相關票券5月27日北藝中心會員預購開跑，6月3日全面啟售。（編輯：李亨山）1130521