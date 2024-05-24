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國會職權修法民眾集結 台北捷運紅藍線3站加開末班車
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國會職權修法民眾集結 台北捷運紅藍線3站加開末班車

2024/5/24 21:22（5/24 21:51 更新）
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全台持續關注國會職權修正法案審查情形，立法院會24日將再度挑燈夜戰，院外集會人潮入夜後仍在增加，濟南路側到中山南路間滿滿都是關注人群。中央社 113年5月24日
全台持續關注國會職權修正法案審查情形，立法院會24日將再度挑燈夜戰，院外集會人潮入夜後仍在增加，濟南路側到中山南路間滿滿都是關注人群。中央社 113年5月24日
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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北24日電）立法院今續審藍白所提國會職權相關修法，要開會至午夜12時；北市副市長李四川說交通局將調度YouBike車輛及公車；捷運台北車站、善導寺站等末班車後加開1班次。

立法院會今天繼續審查藍白所提國會職權相關修法，歷經上午攻防，民進黨團下午繼續祭出表決戰，議事仍然牛步進行。國民黨團傍晚提議延長開會，由於現場沒有異議，決議延長開會至午夜12時。

民團在立院外表達訴求，抗議修法方晚間8時稱現場達8.5萬人。野百合學運世代聯盟宣講時表示，號召更多公民一起表達訴求，反對藍白強推法案。

民進黨北市議員許淑華也到現場聲援，她事後接受電訪表示，因現場有很多年輕女性參與活動，且今天立法院院會可能要到午夜12時才結束，擔心參加活動的女性朋友返家安全，所以已連繫北市副市長李四川並建議且要求加開捷運班次。

李四川表示已同意，交通局已在處理調度公車及YouBike一事，捷運也會加開班次，讓民眾能安全便利回家。

台北捷運表示，於紅、藍線台北車站、台大醫院站、善導寺站最後一班載客列車後15分鐘，各加發一列加班車載運旅客。

北市交通局說，持續監控立法院周邊YouBike站使用情形，若有無車無位將調度排除；公車方面，已通知公車業者視客況加密班次輸運，並注意行人通行安全。

公共運輸處指出，24日0時至午夜12時「青島東路（中山南路（不含）至林森南路 （不含））及濟南路1段（中山南路（不含）至林森南路（不含）」實施交通管制原行駛該路段公車將配合改道行駛。

公運處說，受影響公車站位為「立法院」、「行政院」、「青島林森路口」及「台大醫院」等4站，改道資訊可洽公運處網站查詢，管制站位公車動態已設定交管不停靠。（編輯：張銘坤）1130524

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