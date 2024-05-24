立院表決戰綠委出奇招 施放藍白黑氣球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北24日電）歷經上、下午冗長表決過程，立法院會今天晚間7時繼續處理國會職權法案相關修法，51位民進黨立委手持一束藍、白、黑三色氣球，高喊「反黑箱、反擴權」口號，統一進入議場內，並在立法院長韓國瑜宣布開會時，放掉手中氣球，象徵藍、白、黑的幽靈盤據立法院。

立法院會從17日起處理藍白黨團提出的國會職權法案相關修法，前一次的會議，無論是17日或是21日，開會時間都從原本的晚上6時，延長開會到午夜12時為止。韓國瑜今天上午邀集朝野三黨協商，原本打算今天院會按照以往院會結束時間就宣告休息。

韓國瑜在今天下午5時再次協商，據了解是國民黨推翻原先三黨的共識，提案要求延長開會至午夜12時，韓國瑜在5時20分向院會宣告延長開會時間後，隨即宣布休息至晚間7時。

不同於國民黨團只有掛布條，席次不如藍白聯手的民進黨團，用盡各種議事程序拖延議事進度外，也加入不少創意，包括下午每位民進黨立委拿出藍白拖，大力拍打質詢台或備詢台，象徵藍白拖垮台灣民主，晚間更手持印有「反黑箱」、「反擴權、及「反惡法」的藍白黑三種顏色的氣球，由黨團幹部帶頭，一同走入議場。

進場後，民進黨立委面向記者席，繼續高喊口號，韓國瑜宣布開會後，隨即轉向韓國瑜，高喊口號後，放開氣球，讓氣球往上飄向議場天花板，黨團人士表示，象徵藍白黑的幽靈盤據立法院。（編輯：蘇龍麒）1130524