高美濕地景觀餐廳告吹 市府：規劃整體觀光發展

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）高美濕地是國際知名景點，民進黨台中市議員楊典忠今天質疑市府停掉高美濕地景觀餐廳計畫卻未向議會報告，市府則表示，後續將進行「高美濕地周邊地區整體觀光發展規劃案」。

台中市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員楊典忠、林祈烽、鄭功進、施志昌等人表示，台中市經發局3月就把高美濕地景觀餐廳的計畫停掉，但卻未向4月召開大會的台中市議會提出專案報告。

楊典忠認為，高美濕地景觀餐廳設計監造費用，預算金額高達1023萬多元，要預算就跟議會要，停止辦理卻不向議會說明，而且預算執行中途解約，難道沒有浪費公帑。

楊典忠說，景觀餐廳計畫中止，後續將由觀光旅遊局統籌規劃，等於重新規劃，經費、規劃功能都要重新再來，恐怕要拖到下一任市長才會做好，未來3、4年，高美濕地要繼續編經費跟民間停車場、宮廟租借廁所，台中市政府對於國際景點高美濕地公共設施竟是這樣的態度，實在不可思議。

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經發局說明，3月19日邀集相關單位及專家學者共同研商後，針對高美濕地景觀餐廳工程如繼續辦理，恐因與高美濕地遊客中心功能重疊，造成客源分散，產生營運問題，為使市府資源的運用發揮最大效益，經發局暫停執行這項工程計畫，由市府主責機關觀旅局統籌辦理整體需求評估與設置。

觀旅局表示，為提升高美濕地及其周邊旅遊品質，正向都市發展局爭取台中市都市更新及都市發展建設基金經費，後續將進行「高美濕地周邊地區整體觀光發展規劃案」。（編輯：謝雅竹）1130524