本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣旅客赴泰國免簽證 延長至11/11
首頁 / 地方

台中海生館完工5月點交廠商內裝 市府盼114年試營運

2024/5/7 15:03（5/7 15:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中海洋生態館完工驗收後，預計5月10日點交給廠商，接續依契約規定於1年內完成內裝工程及營運。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年5月7日
台中海洋生態館完工驗收後，預計5月10日點交給廠商，接續依契約規定於1年內完成內裝工程及營運。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年5月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中海洋生態館完工驗收5月點交廠商內裝，但海生館外牆梁柱生銹、地磚破損、噴水池荒廢等，市議員憂心如何點交；中市府表示，維修並恢復周邊植栽後才點交廠商，盼明年第1季可試營運。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨市議員楊典忠指出，台中海洋生態館完工驗收後，預計5月點交給廠商，有民眾假日到現場，發現外牆梁柱生鏽、擴音設備損壞、噴水池荒廢，地磚破損嚴重，館前道路至今尚未完成，他質疑如何點交給廠商。

中市府觀旅局長陳美秀表示，目前外觀生鏽、周邊景觀設施屬於民國107年以前第1期工程，市府會維修完整、把周邊樹木植栽恢復，5月10日點交給廠商；接續依契約規定於1年內完成內裝工程及營運，希望明年第1季可以試營運。

楊典忠說，台中海洋生態館歷經14年終於完工，海線民眾終於等到；他要求台中海生館活動規劃要有賣點，票價也要有競爭力，應提供睦鄰優惠給在地民眾，市府應協助廠商順利開幕，希望試營運期間，鼓勵台中市民免費踴躍參觀。

陳美秀表示，明年開幕營運與地方睦鄰措施，市府會規劃1條公車路線延駛到海生館館前路，讓遊客直接到海生館；台中海生館票價依照市場行情報市府備查，設籍清水區、梧棲區居民以優待票購票入館，每年中秋節可免費參觀，優先採購當地農漁產品，作為餐飲食材。（編輯：陳仁華）1130507

台中市議會7日召開交通地政業務質詢，民進黨議員楊典忠（圖）指出，有民眾到台中海洋生態館，發現外牆梁柱生鏽、噴水池荒廢、地磚破損等，質疑如何點交給廠商。中央社記者趙麗妍攝 113年5月7日
台中市議會7日召開交通地政業務質詢，民進黨議員楊典忠（圖）指出，有民眾到台中海洋生態館，發現外牆梁柱生鏽、噴水池荒廢、地磚破損等，質疑如何點交給廠商。中央社記者趙麗妍攝 113年5月7日
#陳美秀
#楊典忠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.63
更多編輯台推薦新聞：