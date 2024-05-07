台中海生館完工5月點交廠商內裝 市府盼114年試營運

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中海洋生態館完工驗收5月點交廠商內裝，但海生館外牆梁柱生銹、地磚破損、噴水池荒廢等，市議員憂心如何點交；中市府表示，維修並恢復周邊植栽後才點交廠商，盼明年第1季可試營運。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨市議員楊典忠指出，台中海洋生態館完工驗收後，預計5月點交給廠商，有民眾假日到現場，發現外牆梁柱生鏽、擴音設備損壞、噴水池荒廢，地磚破損嚴重，館前道路至今尚未完成，他質疑如何點交給廠商。

中市府觀旅局長陳美秀表示，目前外觀生鏽、周邊景觀設施屬於民國107年以前第1期工程，市府會維修完整、把周邊樹木植栽恢復，5月10日點交給廠商；接續依契約規定於1年內完成內裝工程及營運，希望明年第1季可以試營運。

楊典忠說，台中海洋生態館歷經14年終於完工，海線民眾終於等到；他要求台中海生館活動規劃要有賣點，票價也要有競爭力，應提供睦鄰優惠給在地民眾，市府應協助廠商順利開幕，希望試營運期間，鼓勵台中市民免費踴躍參觀。

陳美秀表示，明年開幕營運與地方睦鄰措施，市府會規劃1條公車路線延駛到海生館館前路，讓遊客直接到海生館；台中海生館票價依照市場行情報市府備查，設籍清水區、梧棲區居民以優待票購票入館，每年中秋節可免費參觀，優先採購當地農漁產品，作為餐飲食材。（編輯：陳仁華）1130507