台中港區職災死亡每年高達40人 中市府專案檢查

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中港區勞工職災案件頻傳，平均每年死亡人數多達40人，市議員楊典忠要求，應提高勞檢、加重責罰，降低職災傷亡。副市長賴淑惠表示，將比照各工業區專業檢查輔導。

台中市議會今天召開民政業務質詢，民進黨籍市議員楊典忠表示，台中港區的勞工幾乎都是台中市民。依據勞工局資料，台中港區勞工職災案件，108年死亡39人、109年死亡46人、110年死亡41人、111年死亡52人、112年43人，過去5年平均職災死亡44名勞工，以營造業墜落、滾落人數最多。

楊典忠指出，台中港區勞工死亡人數每年動輒30多人，這些都是家庭支柱，主要經濟收入來源，代表許多家庭因此陷入困境，市府應重視台中港區市民的勞動職場安全，對未落實勞工安全的事業單位，提高加嚴標準的勞動檢查與處罰，全力降低職業災害傷亡。

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勞工局長林淑媛則說，去年5月由中市府接手港區安檢，會加強宣導，並入場輔導，進行工安診斷，努力維護勞工職場安全。

賴淑惠表示，每個職災勞工只要受傷，市府都有切身之痛，因應台中港區作業環境特殊性，比照各工業區專案檢查輔導，將請勞檢處針對過去非市府權責的時間，分析台中港區職災發生案件和原因，進一步預防，才是減災的不二策略。（編輯：謝雅竹）1130424