台中清水大排河水染紅 鄰近溝渠遭棄置紅色水性漆

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市清水大排河水今天竟變紅色，因下游出海口就是高美濕地，憂心污染濕地生態，台中市議員楊典忠要求市府追查污染源；環保局初步調查疑似附近溝渠遭人棄置紅色水性漆導致。

民進黨籍台中市議員楊典忠告訴媒體，陸續接到多名民眾反映清水大排河水染紅，他立刻沿著清水大排河道勘查，並通報市府環保局河川污染情事。清水大排遭污染河水順流而下恐直接影響高美濕地，市府應該及早架設AI水盒子，以免造成濕地生態不可逆的危害。

近來台中市河川污染案件頻繁，上週梧棲大排油污案件、25日頭汴坑溪魚群暴斃，現在則是清水大排河水染紅，市府應提出河川污染防治對策，提升河川水環境品質。

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台中市環保局表示，派員前往清水區華江南街二段附近巡查，發現上游金裕圳有紅色廢水情形，經採水初步測試，水中酸鹼值、重金屬及氰化物均未有異常，稽查人員續往上游處追查，於溝渠處發現有遭棄置紅色水性漆。

人員稽查時現場無行為人，巡查周遭也無設置監視器，已與當地農民協同將污染源先移除，另查該圳溝屬農業部農田水利署台中管理處管理的灌溉溝渠，將函文權責單位針對所管水體加強管理，以維護區域水體品質。（編輯：張雅淨）1130327