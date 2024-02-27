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清水護岸路多處廢棄物 中市：影像監控、不定期巡查

2024/2/27 18:27（2/27 18:41 更新）
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台中市清水區護岸路風力發電機組周邊年初發現遭亂丟廢棄物，民進黨市議員楊典忠27日前往現勘表示，現場雖有挖土機在作業，但廢棄物堆似乎又增加了。（台中市議員楊典忠提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月27日
台中市清水區護岸路風力發電機組周邊年初發現遭亂丟廢棄物，民進黨市議員楊典忠27日前往現勘表示，現場雖有挖土機在作業，但廢棄物堆似乎又增加了。（台中市議員楊典忠提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年2月27日
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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中清水區護岸路風力發電機組周邊年初發現遭亂丟廢棄物，市議員楊典忠今天現勘，發現廢棄物依然存在；市府表示，透過即時監控影像系統監控，也會不定期派員巡查。

民進黨籍台中市議員楊典忠今天發布新聞稿表示，清水區大甲溪河岸道路為護岸路，也是海線重要自行車道，近年來偶有發現遭傾倒廢棄物情事，今年初發現高美東段12地號、高美東段51、53地號、護岸路130巷多處傾倒廢棄物案件。

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楊典忠表示，今天前往現勘，發現雖有挖土機在作業，但廢棄物堆似乎又增加了；他建議，護岸路北段沿線土地所有權人國有財產署，仿效南段國防部設置圍籬當作國軍訓練場地，或是出租農地農用、造林委託綠美化，減少土地閒置荒廢、被不肖人士違法傾倒廢棄物。

台中市政府環保局透過文字稿表示，相關案件目前其中3件偵查中、1件已由彰化縣法院辦理審理，另1件因無積極證據，已由土地管理機關（國產署）辦理清除中；除利用即時監控影像系統外，也不定期派員巡查，以杜絕非法棄置廢棄物案件發生。（編輯：陳仁華）1130227

#台中市
#楊典忠
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