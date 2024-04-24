議員批台中生育誘因低 六都唯一無好孕專車交通補助

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市調整生育津貼，每胎補助2萬，但卻是六都內唯一沒有好孕專車或交通費補助，市議員建議應以實用方式協助年輕父母，才能鼓勵生育；市府表示，審視財源狀況研議。

台中市人口已突破285萬人，但在孕事補助上卻未設置好孕專車。台中市議會今天召開民政業務質詢，民進黨市議員楊典忠、鄭功進質詢指出，台中市人口自然增加率呈現負成長，市府應補貼孕婦產檢交通車資，比照其他縣市好孕專車制度。

楊典忠比較六都生育津貼發現，台北市第1胎補助新台幣4萬、第2胎4.5萬、第3胎5萬，新北市每胎2萬，桃園市第1胎3萬、第2胎4萬、第3胎5萬，台南市前2胎2萬、第3及4胎3萬，第5胎5萬，高雄市每胎3萬，台中市跟新北市的生育津貼為六都最低。

楊典忠指出，台北、新北、桃園、高雄都有好孕專車，台南也有交通費補助，只有台中沒有，台中市吸引年輕人生育的誘因，成為六都最低；產檢孕婦需要的交通工具就是專車接送，搭公車稍不小心都有碰撞危險，要求市府規劃好孕專車，鼓勵年輕人多多生育。

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社會局長廖靜芝表示，台中市生育津貼由1萬元增加至2萬元，生育津貼主要使用在孕期所需營養品、待產、坐月子及新生兒用品等支出，提高生育率除金錢補助外，台中市衛生局擴大補助孕婦母血唐氏症篩檢、產婦及嬰兒營養補助、育兒指導免費服務。

社會局補充，台中市有多項鼓勵市民婚育措施及交通服務，如雙十公車、捷運、孕媽咪及親子停車證、孕婦產前檢查、低收入戶生育、產婦及嬰兒營養補助、生育津貼、到宅坐月子服務、育兒津貼、托育費用補助等；考量社福經費有限，後續針對好孕專車將審視財源狀況研議。（編輯：陳仁華）1130424