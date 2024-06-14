本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中南屯建功托嬰中心營運 盧秀燕盼健全托育環境

2024/6/14 17:05（6/14 17:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市公設民營南屯建功托嬰中心已啟用營運，採日間托育，可照顧28名0至2歲幼兒，市長盧秀燕（前背對者）14日前往視察營運狀況。（台中市府提供）中央社記者蘇木春傳真 113年6月14日
台中市公設民營南屯建功托嬰中心已啟用營運，採日間托育，可照顧28名0至2歲幼兒，市長盧秀燕（前背對者）14日前往視察營運狀況。（台中市府提供）中央社記者蘇木春傳真 113年6月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中14日電）台中公設民營南屯建功托嬰中心日前啟用營運，市長盧秀燕今天前往視察，她表示，目前全市公托有45處，持續盤點餘裕公有空間增設，透過健全托育環境，盼讓青年無後顧之憂。

台中市社會局表示，南屯建功托嬰中心位在南屯區建功1號社會住宅內，採日間托育，可照顧28名0至2歲幼兒，將協助家長申請托育費用補助，凡設籍台中市0到2歲的嬰幼兒，其父母或監護人一方設籍於台中市，且符合收托資格者均可報名登記。

盧秀燕今天視察營運狀況，社會局長廖靜芝、都市發展局李正偉、住宅發展工程處長陳煒壬、南屯區區長林秋萬，與地方民意代表皆出席。

盧秀燕會中表示，她上任之前，台中公托僅5間，在議員支持、社會局與相關局處共同努力下，公托增至45處，其中南屯區公托由0增加至2間，讓孩子們得到充分照顧，且為鼓勵民眾生育，若生第3胎，具備優先入托資格，藉此讓台中人口更興旺。

盧秀燕說，市府持續盤點餘裕公有空間，整合各局處資源，編列預算整修及開辦托嬰中心，包括市場、活動中心、學校、社會住宅等空間，只要市民需要，排除萬難把福利服務輸送到位，目標布建公托至60處，透過健全托育環境，盼讓青年無後顧之憂。（編輯：郭諭儒）1130614

台中市公設民營南屯建功托嬰中心日前啟用營運，市長盧秀燕（前右5）14日前往視察營運狀況表示，目前全市公托有45處，目標布建至60處，透過健全托育環境，盼讓青年無後顧之憂。中央社記者蘇木春攝 113年6月14日
台中市公設民營南屯建功托嬰中心日前啟用營運，市長盧秀燕（前右5）14日前往視察營運狀況表示，目前全市公托有45處，目標布建至60處，透過健全托育環境，盼讓青年無後顧之憂。中央社記者蘇木春攝 113年6月14日
盧秀燕
出席歐洲日晚宴 盧秀燕：讓大家更認識台中台中20日起發放35萬份物調券 促進市場買氣
廖靜芝
幫乾兒子看小孩挨罰 中市府：非親屬關係需申請登記議員批台中生育誘因低 六都唯一無好孕專車交通補助
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.84
更多編輯台推薦新聞：