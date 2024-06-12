台中20日起發放35萬份物調券 促進市場買氣

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（中央社記者蘇木春台中12日電）台中市府去年發放「物調券」舉辦活動促進買氣，中市府今天表示，20日至24日將再發放35萬份「物調券」，除增加市場、產業故事館等地點，並有花蓮專區「物調券」，歡迎民眾踴躍參與。

台中市政府經濟發展局今天表示，市府為振興市場、夜市及商圈買氣，去年共發放3波「物調券」，讓民眾以新台幣100元現金兌換200元面額，同時促進商家經濟，受民眾歡迎。

中市府今年將於20日至24日，預計在全市107處公告地點再發放35萬份「物調券」，預計創造逾7000萬元營業額。台中市府今天舉辦宣傳活動，台中市長盧秀燕、經濟發展局副局長李逸安與多個市場、商圈管委會代表皆出席。

盧秀燕會中表示，去年發放3波「物調券」，發放率達100%、回收率達99.7%。此次為今年首波活動，獲得台中市議會支持，由多名議員協助拍攝宣傳影片，擔任最佳代言人，府會合作行銷台中。

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李逸安提到，今年舉辦的「物調券」活動，增加5處民有零售市場，包括東興、向上、水湳、大智、復興市場；2處公有委外市場，包括上景興及春社市場；28家產業故事館發展協會所屬會員店家，其中亦包含觀光工廠，盼吸引外縣市民眾到台中消費。

此外，經發局指出，為響應援助花蓮震後經濟，將提供1200份花蓮專區「物調券」，邀請花蓮業者於活動期間在建國市場設攤販售花蓮產品，民眾可於發放期間至建國市場兌換花蓮專區「物調券」，相關活動訊息可上台中市經濟發展局網站查詢。（編輯：謝雅竹）1130612