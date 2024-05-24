台中機車待轉區空間太小 議員籲改善交通陷阱

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（中央社記者郝雪卿台中24日電）台中市議員林祈烽今天表示，台灣大道與國際街口的機車待轉區空間太小，有學生未能停在待轉區被開單，他要求市府提改善計畫，不要設交通陷阱。市府說，將考量增加待轉空間。

民進黨台中市議員林祈烽接獲東海大學學生投訴指出，市府在台灣大道和國際街口設「陷阱」，專門坑殺在路口待轉的機車騎士，只要民眾未停在機車待轉區內轉彎，警察就在台灣大道五段3巷口攔車開單。

林祈烽與民進黨市議員楊典忠、鄭功進和施志昌等人今天在台中市議會市政總質詢中，要求交通局和警察局要針對台中市路口號誌和標線劃設不合理的問題提出改善計畫，不要設交通陷阱搶民眾荷包的錢。

林祈烽在議場播放影片指出，這處路口臨近台中工業區，又有許多東海大學學生，機車在路口待轉區等綠燈，但因待轉區空間不足，機車無法在停等一次紅綠燈就完成左轉，等到轉到台灣大道五段3巷口，馬上被守株待兔的警察攔查開單，這讓民眾怎麼會服氣，明顯是一個設計失當的路口。

林祈烽表示，中清路和大鵬路口的機車待轉區也有路口腹地不足問題，所以交通局改在中清路慢車道劃設長條型的延伸待轉區因應，台灣大道和國際街口這個路口，應該也可以比照辦理。

台中市交通局長葉昭甫回應，國際街與台灣大道口因國際街路幅小，無法在路口前劃足夠的待轉區，才會在台灣大道慢車道最外側劃待轉區，但又受限天橋空間，交通局會再思考改善。

葉昭甫說，待轉區在法定上並不是要求機車全部一定要停在待轉區內，停在格外待轉就會違規，沒有這條規定。交通局要先查看路口慢車道旁有沒有公車停靠區，如果沒有，再來思考擴大待轉區格。

中市警察局長李文章表示，警察在現場也發現有不合理情形，已提報不合理交通工程，會馬上再和交通局去做現勘，做解決改善，硬體不解決，問題還是存在。

台中市警察局表示，經統計今年1月至4月，分局員警於此處路段（口）每月平均約舉發8件，而非刻意舉發。員警依道路交通管理處罰條例規定，可處1800元以上5400元以下罰鍰。

至於被開單的學生，市警局指出，如果認為有瑕疵，可以向烏日分局或烏日分局犁份派出所提申訴。（編輯：郭諭儒）1130524