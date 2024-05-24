屏東王船文化館工人墜樓不治 暫停高架作業

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（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）屏東縣興建中的王船文化館發生工安意外，1名工人21日從工地4樓墜落到1樓後不治。南區職安中心指出，初步了解現場沒有安全設備，目前暫停2公尺以上高架作業。

勞動部職業安全衛生署南區職安中心今天表示，初步了解現場作業有缺失，沒有安全設備，已要求跟災害相關高風險性工作全面停工，以釐清事發經過。

屏東縣議員陳揚告訴中央社記者，今天得知消息後到場了解，現場工程人員說明，事發當下24歲黃姓工人與同事搬運器材欲進行拉線工程，黃男在同事背對時從4樓管道開口墜落，無人目擊事發經過。

陳揚說，黃男頭部墜地，原因尚待調查，但黃男沒有佩戴安全掛鉤，質疑縣府勞青處未落實勞檢。

縣府勞動暨青年發展處處長李雨蓁回應，事件發生即刻通報南區職安中心執行停工、釐清事故原因，並由勞青處職災勞工個案服務人員進行關懷、提供相關個案管理服務。

李雨蓁表示，今年第1次職業安全衛生推動小組會議，已責成各單位辦理公共工程設置安全衛生督導小組，應聘有具職業安全專長人員進行工程安全衛生督導工作，確保公共工程施工安全及品質。

李雨蓁說，依據勞動檢查法，轄內勞動檢查是由南區職安中心辦理實施，勞動檢查機構認有必要時，可會同縣府主管機關檢查。

位於東港的王船文化館主體工程2022年初開工，預計今年6月竣工、9月試營運。文化處長吳明榮表示，目前工程已進入收尾階段，暫時停止2公尺以上高架作業對工期影響不大，應會如期試營運。（編輯：唐聲揚）1130524

位於屏東縣東港鎮的王船文化館主體工程自2022年開工，現已進入收尾階段，日前發生工安意外後，目前暫時停止2公尺以上高架作業。（屏東縣議員陳揚提供）中央社記者黃郁菁傳真 113年5月24日