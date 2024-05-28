全民運在屏東 健美賽地點選在車城鄉引反彈

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（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）屏東睽違28年舉辦全民運動會，其中健美賽事安排在車城鄉，屏東縣議員陳揚今天在議會質詢指出，地點交通不便、醫療資源有限，引發部分選手不滿，認為不該讓選手權益受損。

陳揚表示，全民運動會10月在屏東登場，對屏東而言是非常重要的事情，但其中健美項目舉辦在車城鄉車城國中，距離屏東市是90分鐘的車程，對選手而言是非常不友善，希望能換地點。

屏東縣體育會健美委員會主委李耀廷接受媒體訪問指出，健美選手在出賽前得進行脫水動作，需要健身房、蒸氣室等維持體態，而此時容易發生抽筋，舉辦賽事的地點應該選在與醫院相距不遠的地方。

李耀廷說，去年場地會勘過多處地點，希望能在屏東大學屏商校區最佳，未料最後竟選在恆春半島，經多次反映也不見更改，甚至也有3至4名國手級的選手也因地點考量，選擇不參賽。

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縣府體發中心回應說明，健美場地擇定，由全民運動會籌備處邀集全民運競賽審查委員、中華民國健美協會、屏東縣體育會健美委員會共同場勘評估後，考量車城國中整體腹地、賽事空間及鄰近住宿環境符合賽事要求而選擇。

另外，車城國中活動中心舞台寬16公尺、深8公尺，兩側附屬空間寬廣，可供選手賽前準備與熱身無虞，且硬體設備充足，籌備處將於比賽場地內增設室內大型空調設備，符合賽事需求；屏南地區住宿量能充足，鄰近車城國中計有13間飯店設有健身器材，可供選手做賽前準備。（編輯：陳清芳）1130528