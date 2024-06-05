屏東議員批全民運制服欠美感 縣府：設計尚未定案

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（中央社記者黃郁菁屏東縣5日電）2024全民運動會在屏東，2月揭開主視覺後相關周邊延伸設計，今天國民黨屏東縣議員陳揚批評全民運服裝設計欠美感，縣府回應，出示服裝為樣本衣，運動服設計尚未定案。

陳揚今天質詢時出示全民運服裝圖表示，接獲選手抱怨不喜歡服裝設計，像酸痛貼布配色，「美感在哪裡」，要求縣府多提供幾個版本辦理網路投票，讓全民、選手參與票選，屏東美感不應由縣長1人決定。

屏東縣體育發展中心主任黃柏翰回應，出示圖為廠商樣衣，供裁判、選手量尺寸，貴賓、代表隊、裁判、選手服裝各不同，所有版本都尚未定案，會再請縣長裁決。

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屏東縣政府發布新聞稿表示，全民運主視覺設計以「綻放榮光」為意涵，2月正式對外公布後受大家喜愛，因此相關周邊也由主視覺延伸設計，而議員所出示全民運服裝，是裁判群組拿出來填尺寸丈量樣本，應是群組內裁判外傳，未掌握正確資訊而導致誤會。

縣府指出，會儘速完成全民運運動服設計，經籌備委員會議通過就著手製作，這次主視覺設計團隊橫跨老、中、青3個世代，透過桃紅、藍綠、金黃3種色系，按榮光流動意涵設計，以鼓舞全民參與運動、展現屏東精神作為核心。（編輯：陳仁華）1130605