打造有溫度南國在地醫療 周春米建構立體化安全網

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東已邁入超高齡社會，「醫療平權」是長年核心議題，台灣在宅醫療學會屏東年會「打造有溫度的南國在地醫療」登場，縣長周春米今天表示，以建構立體化醫療安全網為目標。

台灣在宅醫療學會2024屏東年會「打造有溫度的南國在地醫療」，今天在屏東榮民總醫院登場，邀請醫療體系、長照機構、居家護理所、居家呼吸照護所、語言、職能及復健治療所等單位，就因地制宜的在宅醫療照護模式進行經驗交流。

周春米致詞表示，屏東縣老年人口比例超過20%，已邁入超高齡社會，長輩安老問題日益重要，「醫療平權」也是長年的核心議題，因此建構立體化醫療安全網為屏東縣的目標。

除著重各項資源鏈結、友善服務，衛生局推動整合照護模式及多項貼心到宅行動服務，在10個原鄉離島衛生所及恆春半島建立遠距醫療服務機制，以「網路取代馬路」提升就醫可近性，並首創行動生活復能車搭載儀器設備及物理治療師、衛生所醫護人員，深入社區村里服務，機動靈活守護鄉親健康。

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周春米說，屏東位於國境之南，溫暖熱情總是多1度，今年以「打造有溫度的南國在地醫療」為主題，與政策相互呼應，期待研討會創造「暖心、開心、定心」的改變，為屏東打造充滿希望的幸福城市。

縣府提及，屏東縣政府率先全國成立長期照護處，落實長照人才培育、長照服務精準化、社福整合照顧、醫養結合共照、專業創新照顧、民眾有感宣導等6大重點工作，將醫療衛生及社會福利體系等資源做更好的整合串連，讓屏東長輩安心、寬心共老。（編輯：孫承武）1130525