中美對抗下 專家：香港變為協助大陸企業走出去

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（中央社記者張謙香港24日電）香港馮氏集團副主席馮國綸今天表示，受中國和美國對抗等地緣政治影響，目前全球企業或貿易商都在尋求避開兩大國對抗所帶來的風險；香港的供應鏈角色變為協助大陸企業及貨物「走出去」。

馮國綸在一場有關全球供應鏈的研討會上表示，目前香港在全球供應鏈上正面臨挑戰，主因是全球政治格局改變，中美之間的對抗令地緣政治不穩。

與此同時，中國進入全球貿易系統後，也為全球貿易格局帶來新面貌。

他說，中美競爭激烈，全球企業都在試圖降低其帶來的風險，分散市場及走向多元化發展，當中也包括中國大陸企業，它們跑到東南亞，甚至是南亞。

馮國綸指出，中國大陸1979年開放改革後，香港在全球供應鏈上所扮演的角色，是協助海外企業或貨物進入大陸；但隨著全球政治格局的轉變，大陸企業也致力「走出去」，尋求避險，如今香港的供應鏈角色變為協助大陸企業及貨物「走出去」。

他說，當前大陸很多中型企業被逼「走出去」，但它們在海外可能有更大的發揮空間，從這個角度看，美國逼使大陸中型企業「走出去」，未嘗不是好事。

馮國綸並表示，大陸企業到海外發展，主要沿著「一帶一路」，對於香港貿易商而言，這是機會，原因是「一帶一路」經過多年發展，已有港口、道路及自由貿易區等，可為企業帶來第二波發展機會。

在研討會上，美國史丹福大學商學院講座教授李效良說，儘管香港在全球供應鏈上面對挑戰，全球企業都在尋求分散及多元化發展，但它們在分散供應鏈的過程中也需要一個控制中心，香港可以在這方面扮演角色。

李效良認為，中美對抗所衍生的全球新格局也可以為香港在全球供應鏈上帶來機遇。

另外，針對全球供應鏈的變化，香港科技大學與馮氏集團今天宣布在科大成立利豐供應鏈研究院，目的是研究全球供應鏈管理與創新的商業模式。

利豐供應鏈研究院由科大資訊、商業統計及營運管理學系副主任黎擎擔任主任。他在研討會上說，研究院今後研究的重點包括地緣政治所衍生的新貿易路徑及新市場等。（編輯：楊昇儒）1130524