台北大學三峽校區學生會發聲 盼充分理性討論議案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北24日電）立法院今天繼續審查國會職權修正相關法案，場外民間團體發起「我藐視國會」行動，台北大學三峽校區學生會今天發聲明，期盼充分理性討論議案，呼籲學生參與公民運動不忘友善討論。

立法院21日審查國會職權行使法修正草案，多個民間團體號召民眾在立法院外集結，以行動抗議審查過程違背民主程序，出席群眾中有許多青年學子。台北大學三峽校區學生議會昨天通過「國立台北大學三峽校區學生議會針對近期立法院爭議聲明」，期待學生會加入聲明或對事件表態。

台北大學三峽校區學生會經幹部討論後，今天也在臉書發布聲明表示，立法院運作狀況連帶影響青年對民主制度認識，及學生自治組織長遠發展。期待充分、理性討論議案、尊重立法院議案審理程序設計、接納相關學者與人民團體意見，堅決反對會議中暴力行為，以利完善法案內容、落實民主法治精神。

台北大學三峽校區學生會聲明也提到，鼓勵同學衡量自身身心狀況後，在能力範圍內關注或參與公共事務，參與實體行動時注意自身安全。在社會遇到重大議題立場分歧時，必然會出現意見衝突和群體對社會氛圍的焦慮或其他負面情緒。

台北大學三峽校區學生會聲明指出，社會意見分歧必須仰賴大量的溝通，不可收拾的仇恨與對立有害於民主制度的維護，希望同學縱使與身邊友人意見相左，仍能致力於建立友善的公共討論空間，使民主意識於台灣深根茁壯。

這份聲明也表示，學生自治組織被國家與社會期待以民主方式運作，培養國民自治精神與深化民主教育。學生建構與運作學生自治組織時，以立法院議事運作、行政院與立法院在權力分立架構下互動方式為模仿對象，參考立法院通過的中央法規實現學生自治組織法制化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了台北大學三峽校區學生會聲明，台師大、東吳等校學生組織近日也陸續發表，台灣大學濁水溪社等多個學生社團發起連署「反對517國會擴權法案聲明」。

「反對517國會擴權法案聲明」主張藍白無視程序正義，法案應退回審理；假改革真擴權，國會改革須權責明確和公開透明；譴責國會暴力，回歸理性實質討論。目前已有台大研究生協會等10多個社團和學生組織、超過260人參與連署。（編輯：陳政偉）1130524